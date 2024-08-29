Şenol Babuşçu yıl sonu dolar ve euronun göreceği zirveyi duyurdu. Canlı yayında açıkladı

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu ve yıl sonu için dolar ve euro tahminlerini açıkladı.

DÖVİZ ARTIŞINA DAİR BEKLENTİLER

Babuşçu, önümüzdeki dönemde döviz kurlarının artıp artmayacağına dair soruyu yanıtladı. Döviz kurlarının yılbaşından beri önemli bir artış göstermediğini belirten Babuşçu, "Döviz kurlarında sadece yüzde 10'luk bir artış var. Bu, enflasyon ve faiz oranlarına kıyasla düşük bir artış ve dövizin baskı altında tutulduğunu gösteriyor" dedi. Merkez Bankası'nın dövizi baskı altında tutmasının nedenlerini de açıklayan Babuşçu, rezervleri güçlendirme çabası ve enflasyonu düşürme hedefiyle döviz kurlarının kontrol altında tutulduğunu belirtti.

YIL SONU DOLAR VE EURO TAHMİNİ

Yıl sonu döviz kurlarıyla ilgili tahminlerini de paylaşan Prof. Dr. Şenol Babuşçu, doların Ekim sonunda 35 TL, Aralık ayında ise kontrollü bir şekilde serbest bırakılarak 38 TL seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Euro'nun ise yıl sonunda 42-43 TL bandında olacağını tahmin eden Babuşçu, kurların Kasım ayında kontrollü bir şekilde serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti.