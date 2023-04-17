Şenol Güneş derbinin faturasını iki yıldıza kesti

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 0-0 berabere kalmasının ardından Şenol Güneş, derbide forma giyen iki yıldızı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş derbinin faturasını iki yıldıza kesti

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'la golsüz berabere kalmasının ardından Şenol Güneş, Massuaku ve N'Koudou'nun performansından yakındı.

"AMA OYUN BÖYLE OLAMAZ"
Trabzonspor karşısında oynanan oyundan memnun olmadığını dile getiren Güneş, "Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz... Ama oyun böyle olamaz." dedi.

"YANLIŞ YAPMIŞIZ"
N'Koudou ile Muleka'nın performansına ayrı bir parantez açan Güneş, "Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz." dedi.

"OYUN OLARAK KAYBETTİKLERİMİZ VAR"
Beraberliğe sevinmediklerini ifade eden Güneş, "2 puan kaybettik, beraberlik bir işe yaramadı. Savunmamız ikinci yarıda dirençli oynadı ama oyun dağınıklığı vardı. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. 2 puandan daha önemlisi, oyun olarak kaybettiklerimiz var." şeklinde konuştu.

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