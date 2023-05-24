Şenol Güneş kararını verdi

Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond’ın sezon sonu bitecek sözleşmesi merak konusu oldu.

Güneş'in tavrı İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasından yana.

1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor. Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere’ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Gösterdiği performansla takımın en beğenilen isimlerinden olan Gedson Fernandes’e de birçok talip var.

İtalyan basını, Monaco'nun ilgilendiği Portekizli futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiğini iddia etti.

Beşiktaş yönetiminin, bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson için 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı vurgulandı.