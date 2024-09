Şenol Güneş söz verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, milli maçlar nedeniyle takımın yarısının olmadığını belirterek, "Burada olan arkadaşlarla dün çalıştık, bugün sabah bir antrenman yaptık. Şimdi de sahada yapacağız. Yarın da iki idman. Pazar günü izin. Hafta içerisinde diğer hocalar da gelince birlikte olacağız. Kısa zamanda arkadaşları tanımaya çalışıyoruz. Antrenmanları içerik olarak durumuna göre oyuncuların, oyun anlayışına göre varsa bir eksiklik bize göre çalışacağız. Bir de düşüncemizi anlatıyoruz bireysel olarak. Çünkü takım olarak çoğu yok. Ama şu anda çalıştığım arkadaşların hepsi uyumlu, verimli, herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani gayet iyiler çalışırken. Dünkü çalışmadan memnunum.

Hatta zaman zaman kontra pas ve tek paslarla oynayıp serbest oyunda daha yanlış oynadıklarını görüyorum bu bizim için önemli bir işaret. Bugünkü antrenmanda zaten daha çok dikine oyunları, özellikle top kaybı sonrası baskıları, temaslı oyunları işlemeye çalışacağız. Hemen hemen çoğu zaman bunu yapacağız. Müsabakalar 3 maç üst üste olacak. Milli takımdan gelen oyuncuların durumuna da bakacağız. Fakat öncelikle buradakiler çünkü buradakiler daha tempolu çalışıyorlar. İkisinin karmasından bir takım ortaya çıkaracağız. Beşiktaş, Kayseri ve Gaziantep maçları 3 maç üst üste olacak. Ondan sonra haftada bir maç olacağı için eksik olan oyuncuları gidermeye zaman olur. Şu aşamada sadece hazır olan oyuncuları oynatıp 3 maçtan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

''HERKESİN KEYİF ALACAĞI BİR OYUN ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ''

Kamuoyunun beklentisini bildiklerini belirten Güneş, "Taraftar güzel futbol iyi sonuç bekliyor. Taraftarımız coşkulu oyun istiyor. Ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Oyunculara da söylüyorum. Kendilerinin keyif alacağı, herkesin keyif duyacağı bir takım olmak için elinden geleni yapmalı. Samimiyeti ortaya koyacağız onlarda sahada elinden geleni yapacaklar. Oyuncuların yıldız olduğu bir takım olmak camianın her kesimini ilgilendiriyor. Her türlü eleştirilere saygı duyacağız. Eleştiriler dikkate alacağız. Kısır çekişmelerin Trabzonspor’a hiç bir faydası yoktur. Bugünden itibaren yeni bir sayfa açarak işimizi yürüteceğiz. Her gün iyi niyetle çalışacağım" ifadelerini kullandı.

''SORUNLARI KENDİ İÇİMİZDE TARTIŞIP ÇÖZECEĞİZ''

Takımda sorunların sebepleri olduğunu ve bunu çözmek için burada olduklarını söyleyen Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımda zaten bir sorun olduğu doğrudur. Geçmişte yönetimler ve hocalar başarılı olmuşsa, bugün beklenen sonuçların alınamamasının da sebepleri vardır. Bu sorunları kendi içimizde tartışıp çözmeye çalışacağız. Hem oyun olarak hem de sonuç olarak daha iyi olmaya çalışacağız. Oynanan oyun ne oyuncuyu ne de taraftarı memnun ediyor. Herkes bunu görüyor; yönetim de, taraftar da, oyuncu da aynı şeyi görüyor. O halde işimiz kolay, çözümü bulacağız. Bugünkü antrenmanda daha fazla hücumu düşünen, dikine oynayabilen bir takım oluşturmaya çalışacağız. Ancak bu kolay bir iş değil. Eldeki oyuncularla en iyi kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz ve başarıya ulaşırız diye düşünüyorum."

''İŞİMİ İYİ YAPACAĞIMIN SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM''

Ellerinden gelenin en iyisini vereceklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor tarihinde uzun yıllar hak ettiği halde şampiyonlukları kupa olarak taçlandıramadığı bir dönem vardı. Bunu taçlandırdı bu camia, güzel bir şey ama orda kalınmıyor. Bugünde tartışılır duruma düştük. Bugün de sıkıntılar yaşanıyor, başarı ve başarısızlık dönemleri olacaktır. Önemli olan, bu süreçte nasıl ilerleyeceğimizi ve nasıl başarıya ulaşacağımızı belirlemektir. Bugün geçmişe dönük şikayetlerle vakit kaybetmeyeceğiz. Benden önce burada görev yapan Abdullah Hoca’ya teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüştüm. Yeni dönemde yeni arkadaşlarla bir ekip yaparak biz çalışacağız. İyi bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz. Trabzonspor’da değişim olacaktır, ama Trabzonspor her zaman var olacaktır. Bizden sonra da bu kulüp var olmaya devam edecek. Uzun yıllar gidip geldiğim için bunu çok iyi biliyorum. Taraftarlarımız da bilsin ki, ben de onlar gibi Trabzonspor’un bulunduğu durumdan memnun değilim. Mutlu olmak için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Sahaya çıkan her oyuncuya destek olmalıyız, çünkü o oyuncu Trabzonspor’un oyuncusudur. O Trabzonspor’un hocasıdır. Ayrı gayrı yoktur. Tek eksiğimiz saha sonuçları, bende saha içinde kalacağım mümkün olduğunca , bu demek değil halkın içinde olmayacağım. Pozisyon olarak burada görevim var ve bunu en iyi şekilde yapacağımın sözünü verebilirim" dedi.

''AVRUPA'DA BAŞARILI OLMA HAYALİM VAR''

Trabzonspor’da güzel işler yapıldığını belirten 72 yaşındaki teknik adam, "Trabzonspor büyük kulüp ama Türkiye’nin dışında daha büyük bir kulüp olması için uğraşacağız. Geçmişte hayallerimiz vardı. Avrupa’ya gittik yarıştık. Bazen başarısız olduk ama bir yerlere geldik. Şehir takımı olarak dünyada ses getiren bir takımız. Bunu konuşarak değil, çalışarak geliştirip yarışmak istiyoruz. Yapabiliriyiz , yapabiliriz. Böyle bir hayalim var. Trabzon’dan çıkan oyuncuların sayılarını arttırmak istiyoruz. Kendi oyuncularımızla yarışırken, aynı zamanda da dışardan güçlü oyuncular alarak güçlü olmak istiyoruz. Barcelona’ya baktığımızda genç oyuncular çıkartıyor ama aynı zamanda da transferde yapıyor. Eleştiriler yapılırken yol gösterici olmalı. Bir insana yardımcı olacaksan ışığı önüne tutmalısınız, gözüne değil" ifadelerini kullandı.

Oyuncu transferi konusunda da eldekilerle devam etmeye çalışacaklarının altını çizen Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer çok iyi bir oyuncu bulursak, onu alırız. Aksi halde devre arasında yeniden değerlendireceğiz. Amacımız, ekonomik kriz yaratmadan, hem kulübün hem de takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekir."

BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Trabzonspor Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.