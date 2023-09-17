Şenol Güneş Trabzon'da Aboubakar'la Muleka'yı neden ilk 11'e koymadı. Gökhan Keskin açıkladı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği ilk 11 şaşırttı.

Güneş, sezon başından beri vazgeçmediği Aboubakar'la Muleka'yı ilk onbirde görevlendirmedi.

Muleka'nın yerine Rebic, Aboubakar'ın yerine de Cenk Tosun ilk onbirde yer aldı.

A Spor'da konuşan Beşiktaş'ın eski yıldızı ve yorumcu Gökhan Keskin, bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Aboubakar milli maç arasından sonra Fransa'ya ailesinin yanına gitti. Antrenmana bir kez çıktı. Ama hazır olduğunu duymuştuk. Sanıyorum Aboubakar'la Muleka'yı Afrika Kupası sırasında bu oyuncular olmayacağı için bu futbolcuları da görmek istedi. Aklıma başka bir şey gelmiyor."