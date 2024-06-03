Şenol Güneş ve Sergen Yalçın taca çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük pozisyonu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Eski teknik direktör Slaven Bilic'e yapılan "Yuvana dön" çağrısı büyük yankı uyandırdı.

PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu ile iletişimde olan Beşiktaş'ta aynı zamanda diğer potansiyel adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor.

Daha önce ikinci başkan Hüseyin Yücel tarafından görüşülen Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı.

Yücel, Mourinho ile anlaşamama sebeplerini sosyal medya üzerinden açıkladı. Beşiktaş'ın, Giovanni van Bronckhorst ile de yeniden iletişime geçtiği ve Guangzhou'nun Hollandalı teknik direktörünün teklife olumlu baktığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e yönelik ilgisi, spor dünyasında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hırvat basınına göre, yönetim geçtiğimiz hafta Bilic ile görüşerek "Yuvana geri dön" teklifinde bulundu. Al Fateh'te görev yapan 55 yaşındaki deneyimli teknik adam Bilic'ten henüz net bir yanıt alınamadı.

Bilic, Beşiktaş yönetimine teşekkür ederek, teklifi düşünmek için zaman istedi. 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic'in, kulübe sıcak baktığı ve Al-Fateh ile olan 1 yıllık kontratını (6 milyon Euro) feshetmeye Suudi yönetiminin istekli olduğu, ancak Beşiktaş'ın cazip bir maaş teklifi yapması gerektiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın tazminat ödeme konusunda isteksiz olduğu da gelen bilgiler arasında.