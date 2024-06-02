Beşiktaş'taki bu rezilliğin hesabını kim verecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'taki bu rezilliğin hesabını kim verecek

Gürel Yurttaş yazdı: Beşiktaş'taki bu rezilliğin hesabını kim verecek

Hüseyin Yücel kimdir?
Beşiktaş'ın ikinci başkanı diyorlar.
İnananam, inanamıyorum.
Beşiktaş'ın ikinci başkanı bunu nasıl yapar anlayamıyorum.
Kaç gündür bekledim.
Bir şeyler söyler diye umut ettim.
Yok yok yok!
Kendi kendime "Yazıklar olsun" dedim.
Ben yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptım. Süleyman Seba'yı yakından tanıdım.
Metin Keçeli ile dost oldum.
Erhan Solu'yu biliyorum.
Rahmetli Şan Ökten'i çok sevdim.
Zekeriya Alp de öyle.
Hepsini tek tek saymayayım şimdi. Hepsi aynı şekilde.
Herkesi bilirim.
Ama böylesini görmedim.
Fenerbahçe Jose Mourinho'yu açıklayınca. Bu Hüseyin Yücel çıkmış Mourinho açıklaması yapıyor.
Neden kardeşim?
Niye?
Ne gerek vardı böyle bir şeye?
Kendi kendine ne yaparsan yap da Beşiktaş'ı neden karıştırıyorsun işe.
Süleyman abi ve hayatını kaybeden bütün yöneticiler mezarlarında ters dönmüşlerdir.
Yazık değil mi bu koca kulübü karıştırmaya bu işlere.
Palavranın nedeni ne?
Yazıklar olsun diyorum.
Hasan Arat sana sesleniyorum.
Oldu mu şimdi?
Sen yakıştırıyor musun?
Ya "Benim haberim yoktu" diyorsan çıkar o adamı çıkar yönetiminden. Ya da sen de git Beşiktaş'tan. Beşiktaş ağır taştır. Kalkamazsınız altından.

İlgili Haberler
Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti
Arkadaşının iş yerini kundakladı. Söndürmesinler diye itfaiyeye silah çekti
Ancelotti Arda Güler'e evladı gibi sarıldı. Madrid onları izledi
Yok artık Mourinho. Flaş Türkiye kararı. Ali Koç da şaşırdı
Mustafa Sarıgül bütün sırrı bozdu!
Son Haberler
Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti Spor
Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti
Arkadaşının iş yerini kundakladı. Söndürmesinler diye itfaiyeye silah çekti Yerel Haberler
Arkadaşının iş yerini kundakladı. Söndürmesinler diye itfaiyeye silah çekti
Edirne'de tefeci operasyonu 4 gözaltı Gündem
Edirne'de tefeci operasyonu 4 gözaltı
Anketlerde zirveye çıktı. Ne AKP ne de CHP yanına yaklaşamadı Gündem
Anketlerde zirveye çıktı. Ne AKP ne de CHP yanına yaklaşamadı
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı. Kuyruk sallayarak teşekkür etti Gündem
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı. Kuyruk sallayarak teşekkür etti
3 ilçe ve 4 beldede seçimler tamamlandı. İşte kazananlar Gündem
3 ilçe ve 4 beldede seçimler tamamlandı. İşte kazananlar
Ancelotti Arda Güler'e evladı gibi sarıldı. Madrid onları izledi Spor
Ancelotti Arda Güler'e evladı gibi sarıldı. Madrid onları izledi