Şenol Güneş'e kötü haber. Daha yeni gelmişti

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Şenol Güneş'e kötü haber. Daha yeni gelmişti

Trabzonspor'un kısa süre önce transfer ettiği Serdar Saatçi Ümit Milli Takım'ın İrlanda maçında sakatlandı.

Trabzonspor’a imzayı atmasının hemen ardından Ümit Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri kampına katılan Serdar Saatçi’den kötü haber geldi.

SERDAR SAATÇİ SAKATLANDI

Dün akşam Esenler Erok Stadı’nda İrlanda’ya karşı oynanan maçta forma giyen genç yıldız 65. dakikada sakatlanarak yerini Hamza Gürel’e bıraktı.

Daha gelir gelmez sakatlık yaşayan stoperin bir süre sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ELİ İYİCE ZORLAŞTI

İlk 11’de oynaması için transfer edilen Serdar Saatçi’nin sakatlığı sonrası Şenol Güneş’in eli iyice zorlaştı.

İLK RAKİP BEŞİKTAŞ

Deneyimli teknik adam Trabzonspor’un başındaki ilk sınavına milli aranın ardından Beşiktaş karşısında çıkacak.

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