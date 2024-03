Şerafettin Tilki'nin kimden bilgi aldığı ortaya çıktı! Spor Medyasının Sicil Amiri yakaladı

Meydan boş kalmasın, Spor Medyasının Sicil Amiri olarak haberleri okurken haberleri tarıyordum.

Önüme Şerafettin Bey’in yazısı celp etti.

Önce şöyle göz ucuyla bakayım dedim amanin ne göreyim, Şerafettin yine döktürmüş.

Benim merak ettiğim ise bu bilgilerin kaynağı,

yani nereden geliyor bu değirmenin suyu…

Bu zamana kadar Şerafettin’in yazılarını gördüm, okudum ve sessizce siciline işledim.

Terfi zamanı geldi mi Sporun Paşalarına bu Sicil Dosyaları lazım olur tabii…

Bu yüzden benim çalışmaların önemlidir.

Şerafettin Bey’in sicil dosyası da bu anlamda tertemiz…

Adam iyi çalışıyor, emek sarf ediyor…

Ancak, gazetecilik dürtüsü bu işte,

bu kadar bilgiyi nereden ve nasıl alabildiğini merak etmeyen ya salaktır ya cahil…

İlla ki bir yerden açık verecekti ve onu bu kez yakaladım…

Yakaladıklarımı da her zaman olduğu gibi Medyanın Nöbetçi Amirime raporladım ve bildirdim…

Bu sabah yazdığı, “Ali Koç Aziz Yıldırım'la ilgili ne yapacak?” yazısında Moda’da bir kafeye gittiğini ve kulak misafiri olduklarını anlatmış…

Ne tesadüftür ki;

Şerafettin’in gittiği mekanda, oturduğu masanın yanında Fenerbahçeli eski iki ünlü futbolcu ve hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor forması giymiş biri çıkıyor…

Kulak misafiri olup, dalmış muhabbete…

Neyse, konumuz bu değil…

Şerafettin’in bilgi kaynağını da bulmuş olduk…

Böylelikle büyük bir sır da çözülmüş oldu…

Meğerse, federasyonların bile peşinde olduğu Şerafettin, yemez içmez, spor dünyasının üst akıllarının vakit ve para öldürdüğü kafelere - restoranlara gidip, kulak kabartıyormuş olanlara...

Muhabbete de bir yerden sonra dahil olup, onları köşeye sıkıştırıyormuş…

Kimi zaman, masayı karıştırdığı da oluyormuş…

Aman dikkat Şerafettin, onlar yer içer sen kötü olursun.

Sen tertemiz bir gazetecisin…

Kimsenin kayığına binmediğin, kimsenin adamı olmadığın için bulduğun her haberi özgürce yazıyorsun.

Başkasının kayığına binenler senden bu yüzden korkuyor,

senin kim olduğunu bu yüzden merak ediyor.

‘Ya Şerafettin duyarsa… Bunları yazar da rezil oluruz’ diye…

Sen böyle dürüst gazeteci olmasan bu kayıkçılar her türlü küreği çekerler…

Sana bunu bir dost tavsiyesi olarak söylüyorum…

Şerafettin, Moda’dan sonra da Büyük Kulüp’e geçmiş…

Bilenler bilir; spor camiasının önemli isimleri, önemli konuları burada konuşur ve karar alır…

Burada da yoklama çektikten sonra kekini yiyip, kahvesini içip kalkmış…

Eee Şerafettin Bey, boşuna dememişler karda yürü ama izini belli etme…

“Kendime ödül verip bir kahve içeyim dedim. Yanına da kek. Elmalı” demişsin…

Bundan sonra mekanlarda gözler seni arar… Seni sorar…

Artık ifşa olmamak için bundan sonra kekini limonlu söyle…

Sakına bir daha elmalı kek yeme…

Yakalanırsın..

Başta TFF olmak üzere şimdi bütün kulüp yöneticileri seninle tanışmak için peşine düşerler.

İyi Kedi Şerafettin’i tenhada sıkıştırmaya kalkarlar…

Böyle açıklar verme.

Özellikle federasyonun ajanları ile devrik başkanların ajanlarına dikkat et sevgili çocuğum.

Bir de, taze krallara dikkat et!

Benden söylemesi,

bundan sonra Federasyonlar, kulüpler, spor camiasının büyük beyleri bile, iz bıraktığın mekanlara ajan yollarlar, seni ararlar…

AMAN DİKKAT!!!

Spor Medyasının Sicil Amiri