NSA'de Casusluk Skandalı

ABD, Ulusal Güvenlik Ajansı'nda (NSA) yaşanan casusluk skandalıyla çalkalanıyor.

Jareh Sebastian Dalke isimli eski bir NSA çalışanı, Rusya adına casusluk yaparken suçüstü yakalandı ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dalke, NSA'de sadece üç hafta çalışmasına rağmen bu kadar kısa sürede hassas ve çok gizli dosyalara erişerek Rus ajanı sandığı bir kişiye iletmiş.

Bu kişi ise aslında bir FBI ajanıymış.

Skandalın en şaşırtıcı yönü ise Dalke'nin neden ve nasıl işe alındığı.

İstihbarat kurumları; bilgiyi korurken kendilerini de korumayı unutmamalı!

Bilgi Sistemleri Güvenlik Tasarımcısı olarak çalışan 32 yaşındaki Dalke, NSA'e girdikten sadece birkaç gün sonra elde ettiği “çok gizli” ibareli belgelerden alıntıları şifreli e-posta hesabıyla Rus ajanı sandığı kişiye göndermeye başlamış.

Son gönderdiği mailde ise elindeki tüm dosyaların Rusya için çok değerli olduğunu söyleyerek 85.000 dolar talep etmiş.

Dördü çok gizli toplam beş dosya aktarmış.

Son dosyada Rusça 'Arkadaşlarım!' diye başlayan bir mesajda şöyle diyor: “Sonunda bu bilgiyi size verebildiğim için çok mutluyum… Dostluğumuzu ve ortak çıkarlarımızı dört gözle bekliyorum.Bulunması gereken belgeler varsa lütfen bana bildirin, ana ofisime döndüğümde deneyeceğim.”

Daha bir ay bile çalışmadan izin almak istemesi de dikkat çekici. Hasta bir aile ferdine bakması gerektiğini söyleyerek dokuz ay izin talep etmiş. İzni reddedilince de istifa etmiş.

İstifa gerekçesi belli aslında.

Dalke, kopyaladığı gizli belgeleri Rus ajanına teslim edeceğini düşünerek Denver metro istasyonuna gidiyor. Fakat buluşma yerinde onu FBI ajanları bekliyordu ve dizüstü bilgisayarı ile beraber kıskıvrak yakalanıyor.

Mahkeme tutanaklarına göre gizli dosyalar ABD'nin yabancı hedeflere yönelik siber operasyonlarıyla ilgili bilgileri içeriyordu.

İddianameye göre Dalke'nin Rusya'ya vermek istediği bilgiler arasında adı açıklanmayan üçüncü bir ülkenin askerî saldırı yeteneklerine ilişkin tehdit değerlendirmesi de yer alıyordu.

Böylesine kritik bir kuruma giren birinin ülkeyi savunmak ve korumak için yemin ettiği hâlde daha bir ay bile çalışmadan Rusya adına casusluk yaparken yakalanması birçok soruyu akla getiriyor.

Dalke neden işe alındı?

Eğer sonradan böyle olduysa 3 haftada ne değişmiş olabilir ki Ruslara bilgi satma noktasına gelmiş?

Yaşanan skandal, NSA'in işe alım ve güvenlik prosedürlerinde ciddi sorunlara işaret ediyor.

Dalke'nin işe giriş sürecinde yeterince inceleme yapılmamış mı?

Kısa sürede bu kadar hassas bilgilere nasıl erişebildi?

Skandalın tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli adımların atılması gerekiyor.

Sebastian Dalke'nin casusluk skandalı ulusal güvenlik açısından büyük bir risk oluşturuyor.

Bu olay, NSA'in ve diğer istihbarat kurumlarının güvenlik prosedürlerini gözden geçirmesi için bir uyarı niteliğinde.

Yetenekli ve güvenilir elemanların istihbarat teşkilatlarına kazandırılması elbette önemli. Fakat bu süreçte titiz bir inceleme ve değerlendirme şart.

Ülkenin güvenliğini riske atacak kişilerin sisteme sızmasına izin verilmemeli.

MKE fabrika müdürü de MPT (Millî Piyade Tüfeği) projesini satmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.

NSA ve MKE’de yaşanan olaylar, vatan sevgisi ve ihanet arasındaki ince çizginin ne kadar hassas olduğunu da gözler önüne seriyor.

Bazen en güvendiğimiz yerler, en tehlikeli yerler olabilir!

Skandalın tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için hayati önem taşıyor.