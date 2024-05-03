Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale'den ilk paylaşım geldi! Sessizliklerini bozdular

Temmuz ayında nikah yapacak olan Ünlü spiker Serap Belovacıklı ile İYİ Parti Milletvekili Özlale sessizliklerini bozdu.

Belovacıklı, Instagram hesabından Özlale ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Belovacıklı, paylaşımında "Omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serap Belovacıklı, Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Özel hayatımızı böyle bir gündemde malzeme yapmak ne benim ne Ümit’in isteği. İnsanlar geçinemiyor, ülkede hukuksuzluk diz boyu…Birbirinden ÇIKARI olmayan, birbirini seven, sınırlarına, değerlerine, işlerine saygı gösteren, hayatını paylaşmaktan mutluluk duyan, hayatla, birlikte, omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Kötü yorum yapanların da canları sağolsun

YENİDEN GİK'TE YER ALMIŞTI

Yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etmişti. Özlale, Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçilmesiyle, GİK'te yer almıştı.

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

17 Temmuz 1984'te Bursa'da doğan Serap Belovacıklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

BBC Eğitim Merkezi’nde diksiyon, Basın Enstitüsü Derneği’nde ise Bilgisayar Destekli Araştırma Habercilik dersleri alan Belovacıklı, kariyerine 2007 yılında Olay TV’de Yönetmen olarak adım attı.

Ardından Habertürk’e transfer olan Belovacıklı, burada 2 yıl çalıştıktan sonra, Akşam gazetesinin internet sitesi editör kadrosuna katıldı.

Bir süre sonra Artı1 TV’ye geçiş yapan Belovacıklı, kısa bir süre TVEM’de sunuculuk görevinde de bulundu.

2015 yılının Ekim ayında kısa bir süre Yurt Gazetesi'nde çalışan Belovacıklı daha sonra Posta Gazetesi’ne politika editörü olarak çalıştı.

Eylül 2018’de Haber Global’in Ankara Bürosu’nda siyaset muhabiri olarak görev yapan Belovacıklı, 2020’nin Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı görevine getirilmişti.

Kasım 2020’de Haber Global’de hafta sonu haberlerini sunmaya başlayan Serap Belovacıklı şu anda ise Sözcü TV’de spikerlik yapıyor.