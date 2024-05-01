Ünlü spiker ile ünlü siyasetçi evleniyor. Barış Pehlivan açıkladı

Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden Serap Belovacıklı ile İYİ Parti’nin yeni A takımında yer alan İzmir milletvekili Ümit Özlale nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Belovacıklı ile Özlale'nin temmuz ayında nikahı olduğunu ifade etti.

Pehlivan, çiftin, ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşamayı planladığını aktardı.

Barış Pehlivan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Ümit Özlale’yi tam da İstanbul’da yeni bir eve taşınma telaşındayken aradım. Zira, İYİ Parti’nin kurmaylarından olmasının yanı sıra hayatında önemli bir değişikliğe de gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak."

PARTİDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Son yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etmişti. Özlale, Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçilmesiyle, GİK'te yer almıştı.

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

17 Temmuz 1984'te Bursa'da doğan Serap Belovacıklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

BBC Eğitim Merkezi’nde diksiyon, Basın Enstitüsü Derneği’nde ise Bilgisayar Destekli Araştırma Habercilik dersleri alan Belovacıklı, kariyerine 2007 yılında Olay TV’de Yönetmen olarak adım attı.

Ardından Habertürk’e transfer olan Belovacıklı, burada 2 yıl çalıştıktan sonra, Akşam gazetesinin internet sitesi editör kadrosuna katıldı.

Bir süre sonra Artı1 TV’ye geçiş yapan Belovacıklı, kısa bir süre TVEM’de sunuculuk görevinde de bulundu.

2015 yılının Ekim ayında kısa bir süre Yurt Gazetesi'nde çalışan Belovacıklı daha sonra Posta Gazetesi’ne politika editörü olarak çalıştı.

Eylül 2018’de Haber Global’in Ankara Bürosu’nda siyaset muhabiri olarak görev yapan Belovacıklı, 2020’nin Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı görevine getirilmişti.

Kasım 2020’de Haber Global’de hafta sonu haberlerini sunmaya başlayan Serap Belovacıklı şu anda ise Sözcü TV’de spikerlik yapıyor.