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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,00 liradan, avro 20,23 liradan güne başladı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:37
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
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Dolar/TL, 19 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Kur uzun süredir 19'un hemen altında işlem görmesi sonrası 19 seviyesi civarında dengelendi.

Euro/TL, 20,23 civarında seyrediyor.  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.

Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse'in yatırımcıların kaygılarını gidermek için dün merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.

JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.

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