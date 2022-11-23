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Fenerbahçe'nin değişilmez ismi: Serdar Aziz

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, yüksek formunu korumaya devam ediyor.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:04
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Serdar Aziz formuyla Fenerbahçe'nin değişilmez ismi oldu

Fenerbahçe'nin değişilmez ismi: Serdar Aziz
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Serdar Aziz Fenerbahçe kariyerinde, savunmanın değişmezlerinden oldu. 2018 - 2019 sezonunun ara transfer döneminde sarı lacivertli takıma katılan deneyimli stoper, zaman zaman sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı.

Ancak Serdar, oynamaya hazır olduğu her dönemde formasını kaptırmadı.

Milli futbolcunun Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, 14 farklı defans oyuncusu kadroda yer aldı.

Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus da 32 yaşındaki savunmacıdan vazgeçmedi.

Portekizli teknik adam, Serdar Aziz’i üçlünün sağında ya da dörtlü savunmada merkez ikilinin sağında görevlendirdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Serdar Aziz dışında Gustavo Henrique, Luan Peres ve Attila Szalai yer alıyor.

Reyes, Sadık, Neustadter, Skrtel, Adil Rami, Zanka, Falette, Tisserand, Lemos, Caulker ve Kim Min Jae, Serdar Aziz'in oynadığı dönemde sarı lacivertli formayı giyen ardından ayrılık yaşayan oyuncular oldu.

Bu arada tecrübeli defans oyuncusu, yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

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