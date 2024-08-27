Serdar Ortaç bisikletine kavuştu çocuklar gibi sevindi... 'Bunu Mersedes'e değişmem...'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ortaç bisikletine kavuştu çocuklar gibi sevindi... 'Bunu Mersedes'e değişmem...'

Yeni elektrikli bisiklete kavuşan Serdar Ortaç'ın mutluluktan havalara uçtuğu görüntüler dikkat çekti. Ünlü sanatçının "Bunu Mersedes'e değişmem.." demesi gündem oldu.

Serdar Ortaç, keni elektrikli bisiklete kavuştu. Ünlü sanatçının mutluluktan havalara uçtuğu görüntüler gündem oldu.

Görüntüler çokça izlenerek beğeni rekoru kırdı.

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Ortaç'ın, "Bunu Mersedes'e değişmem.." sözlerini kullanması dikkat çekti.

Ortaç, şunları söyledi:

"Bana bir şey söyle Mersedes getirsem bu kadar kamerayı söyle gel bana Mersedes getirsem bu kadar mutlu olmaz eyvallah abi çekimi bırakıp içeriden bütün seleleri getirir misin?

Çekim devam etsin abi şu an zevkten ölüyorum ölüyorum Ali abi gel gördün mü abi sonunda bisikletimi buldum. Tut abi bisikleti sonra yemin ediyorum bak dua etsin dedim ya o hafta çok daha iyi oldum abi bir şey söyleyeceğim sor abi seleyi büyütelim fakat bagajımıza çarpacak şimdi seleleri gör metin abi esra esra abla hemen aynanın önündeki seleler çok güzel"

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