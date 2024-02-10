Serdar Ortaç 'Hayatımın kadınını buldum' dedi. Kadının ismini açıkladı

Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyordu. MS hastası olan ve yorgun görünen Serdar Ortaç birkaç ay önce yeniden evlenmeyi düşündüğünü ifade etmişti.

Serdar Ortaç artık hayatının kadınını bulduğunu iddia ediyor. Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken popçu Serdar Ortaç, birkaç ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da tartışma yaratmıştı.

Kadınlara yönelik sözleri büyük eleştiri alan 53 yaşındaki Ortaç, kavgalı ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan’ı da eleştirmişti. Ortaç “Kadınlar eşitlik diye diye bizi mahvetti. Kadınlara çok fazla hak vermemek lazım; ayıp, yazık erkeklere” dedi.

Ortaç, şunları eklemişti: "Ben eski karıma her şeyi verdim, ne yaptı? Bana ihanet etti! Sadece iki tane memesi var diye, o kadar."

Chloe Loughnan, daha sonraki günlerde nişanlısıyla Nişantaşı’nda görüntülenmişti. Eski eşi Serdar Ortaç’ın kendisi hakkında söyledikleri sorulan Loughnan, şöyle yanıt vermişti:

"Ben konuşmak istemiyorum. Muhtemelen özel hayatında bir problemi var ki böyle konuşuyor. Benim Türkçem ona cevap verecek kadar iyi değil, yoksa çok güzel laf sokardım. Sadece kendisi için değil tüm kadınlar için kaba sözler kullanmış."

Ortaç, daha sonra yaptığı başka bir yayında kendisine Loughnan ile ilgili soru soran bir izleyicisine cevap verdi. Gündeme gelen açıklamalarını da savunan ünlü sanatçı, şöyle dedi:

"Chloe nerede bilmem, bana niye onu soruyorsunuz? Boşanalı kaç yıl oldu. O gün arabada çok sinirlendim, ondan öyle konuştum. Sinirlenemez miyim, ben de insanım."

Serdar Ortaç şimdi de yeni bir aşkın peşinde. Serdar Ortaç geçen günlerde TikTok’ta katıldığı bir yayında yeni bir ilişkiye girdiğini açıkladı. Survivor’da tanınan Çağla Taşdelen’e canlı yayında aşkını itiraf etti.

Çağla için “Hayatımın kadınını buldum. Çok mutluyum” dedi.