Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da ‘yasadışı bahse teşvik’ iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Serdar Ortaç basın mensuplarına ise, "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

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İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi. Öte yandan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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