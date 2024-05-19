Serdar Ortaç'ın "Kızlarda ayrılık acısı bir ay sürer" açıklaması tepki çekti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve canlı yayınlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak, "Kızlarda ayrılık acısı bir ay sürer" şeklindeki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti ve tepkilerin odağı haline geldi.

Ortaç'ın bu yorumu, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, ayrılık acısının kişisel bir süreç olduğunu ve herkesin bu süreci farklı şekilde yaşadığını belirterek, Ortaç'ın açıklamasının genel geçer bir yargı oluşturduğunu savundular.