Kısa boylu kadının ışıklarda motorunu tutma şekli güldürdü

Trafikte yaşanan olaylar sıkça ilgi çekerken, bu seferin başrolünde kısa boylu bir kadın var. Kırmızı ışıkta durunca ayağı yere yetişmeyen kadın, motorundan inerek motorunu tutma yöntemiyle dikkat çekti. O anlar, trafikteki bir başka sürücü tarafından kayda alındı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Kadının kısa boylu olmasına rağmen motorunu tutma konusundaki kararlılığı ve yaratıcılığı, birçok kişiyi güldürdü. İzleyenler, kadının dört zıplayışta motoruna binebilmesini de ilgiyle izledi. Bu komik anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.