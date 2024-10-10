Serdarbey Apartmanı davasında karar! Depremde 48 cana neden olan müteahhidin cezası açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Serdarbey Apartmanı davasında karar! Depremde 48 cana neden olan müteahhidin cezası açıklandı

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz yargılanan müteahhit 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ali Serdar Kazancı duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanık Ali Serdar Kazancı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan, 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu Kazancı hakkında dava açılmıştı.

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