Şeref Oğuz TÜİK nitelikli dolandırıcılık yaptı ve Türkiye’nin beka sorunudur dedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark olmadığını söyledi. Çetinkaya’nın enflasyon hesaplamasına yönelik tepkiler art arda geldi.

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz açıklamalar yaparak Çetinkaya’ya tepki gösterdi.

Bir YouTube yayınına katılan Oğuz, “TÜİK bu açıkladığı yalan yanlış kasıtlı rakamlarla birlikte emeklinin, asgari ücretlinin, engellinin, dul ve yetimin cebinden parasını çalmıştır. Onları dolandırmıştır, Bu nitelikli dolandırıcılıktır, suç işlemiştir ve dava edilmelidir. TÜİK Türkiye'nin beka sorunudur.” İfadelerini kullandı.

Devamında ise Oğuz “Ben hükümetin bu TÜİK ekibiyle gelecek seneye varıp varamayacağından emin değilim. Öncelikle kendisini bu rakamları mahvetmekten kurtarmamız lazım. Birinci zararı insanların cebinden parayı çalması vesile olmuştur.” dedi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Özgür Demirtaş da Çetinkaya’ya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama “İçler acısı bir açıklama. Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” diye konuşan Demirtaş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir başkan bu sözleri nasıl söyler? Aman Allahım, aman Allahım.” Şeklinde tepkisini dile getirdi.

TÜİK BAŞKANI NE DEDİ

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya enflasyonun 75 olmasıyla 45 olması arasında bir fark olmadığını savunmuştu.

Çetinkaya, "Fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatı bir yıl sonra 175 olacaksa veya bir yıl sonra 145 olacak arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki'. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum, matematiksel bir gerçeklik" değerlendirmesini yapmıştı.