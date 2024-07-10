Özgür Demirtaş 'Aklımı oynatacağım' dedi. Yapılan hesap sinirlendirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş 'Aklımı oynatacağım' dedi. Yapılan hesap sinirlendirdi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyon hesaplamasına ilişkin dünkü açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki verdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın enflasyon hesaplamasına yönelik dünkü açıklamalarına sosyal medya üzerinden keskin bir tepkide bulundu.

İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından Çetinkaya’nın “Fiyatlar artıyor. 100 TL olan bir ürünün bir yıl sonra 175 lira ya da 145 lira olması arasından can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya’nın sözlerine dair “İçler acısı bir açıklama. Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” diye konuşan Demirtaş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir başkan bu sözleri nasıl söyler? Aman Allahım, aman Allahım.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya enflasyon hesaplaması ile ilgili açıklama yaptı. Çetinkaya, madde sepetinin olduğu yerde durduğunu, madde sepetini gizlemek kimsenin yetkisinde olmadığını söyleyerek, yayınlanmayan tabloların madde fiyatları olduğunu belirtti.

Çetinkaya, enflasyonu Türkiye genelinde aylık olarak 600 binin üzerinde fiyatı inceleyerek hesapladıklarını, bu sonuçları dünyada en erken açıklayan ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Çetinkaya, enflasyonu her ayın 3. iş günü kamuoyuna paylaştıklarını, bu fiyatların yaklaşık olarak 300 bini marketlerden alınan kasa fiyatlarından meydana getirildiği belirtti.

Van'daki bir domates ile İstanbul Etiler'deki çeri domatesin fiyatı aynı olamayacağını söyleyen Çetinkaya, bunların fiyatlarının ağırlıklı ortalamaları alınarak toplulaştırılan fiyatlar enflasyon hesaplamasında kullanıldığını ifade etmişti.

HAZİRANDA ENFLAYSON NE OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 71,60 ile azalırken aylık bazda yüzde 1,64 oldu.

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