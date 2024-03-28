Şerefli Türk subayı bu mektubu bırakıp intihar etti. Bu mektup bile iddianame olur

Yarbay Gökhan Ünyeli, arkasında bir mektup bırakarak intihar etti. Hakkında açılan soruşturma sonrası intihar eden Ünyeli'nin arkasında bıraktığı mektupla ilgili "Bu mektup bile iddianame olur" yorumu yapıldı.