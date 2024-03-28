Şerefli Türk subayı bu mektubu bırakıp intihar etti. Bu mektup bile iddianame olur

Serkan Talan
Şerefli Türk subayı bu mektubu bırakıp intihar etti. Bu mektup bile iddianame olur
Yarbay Gökhan Ünyeli, arkasında bir mektup bırakarak intihar etti. Hakkında açılan soruşturma sonrası intihar eden Ünyeli'nin arkasında bıraktığı mektupla ilgili "Bu mektup bile iddianame olur" yorumu yapıldı.

Yarbay Gökhan Ünyeli, hakkında açılan bir soruşturma sonrası intihar etti. Ünyeli’nin cenazesi bugün Çanakkale’de ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Ünyeli, son mektubunda yaşadıklarını anlattı. Uzun bir mektup yazan Ünyeli, 1995 yılından itibaren TSK bünyesinde bulunduğunu belirterek, astsubayların ve subayların emeklilikle ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ünyeli, son 1 yıldır hakkında onur kırıcı tedbir kararları alındığını vurgulayarak 12 yıl önce telefonuna gelen bir cevapsız çağrıdan yola çıkılarak hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Genç subaylara her hareketlerini kayıt altına almaları ve telefonlarına gelen cevapsız çağrılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiği tavsiyesi veren Ünyeli, hiçbir silah arkadaşına kırgın olmadığını söyledi.

İşte Yarbay Gökhan Ünyeli'nin son mektubu:

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gjvsyxfwsaan3zp.jpgÜnyeli’nin son mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Öztürk, “Hakkındaki örgüt soruşturmasını onuruna yediremediği için bugün şerefli bir Türk subayı intihar etti” ifadelerini kullandı.

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