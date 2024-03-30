İntihar eden şerefli Türk subayının fotoğrafı yayınlandı. Cenazesini babası gelip aldı

Kaynak: Haber Merkezi
İntihar eden şerefli Türk subayının fotoğrafı yayınlandı. Cenazesini babası gelip aldı
Hakkında açılan soruşturma sonrası açığa alınan Yarbay Gökhan Ünyeli intihar etmişti. İntiharını sadece Yeniçağ’ın haber yaptığı şerefli Türk subayının fotoğrafı yayınlandı. Ünyeli’nin cenazesini babasının Çanakkale’den gelip aldığı öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Muharip Yarbay Gökhan Ünyeli, cep telefonuna 12 yıl önce gelen bir cevapsız çağrı nedeniyle hakkında açılan soruşturma sonrası bir süre önce açığa alınmıştı. Subaylık görevi boyunca kritik görevlerde bulunan Ünyeli, silah arkadaşlarına Whatsapp üzerinden mektup gösterdikten sonra intihar etti.

Mektupta subayların ve astsubayların emekliliklerinde uğradığı hak kayıplarından bahsederek hakkında neden soruşturma açıldığını anlattı.

Ünyeli, mektubunda genç subaylara her hareketlerini kayıt altına almalarını tavsiye ederek hiçbir silah arkadaşına kırgın olmadığının altını çizdi.

İşte Yarbay Gökhan Ünyeli’nin fotoğrafı:

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CENAZESİNİ BABASI TESLİM ALDI

Edinilen bilgiye göre Gökhan Ünyeli’nin intihar mektubunu alan mesai arkadaşları hemen Yarbay’ın evine gitti. Ancak Ünyeli evde bulunamadı. Kapı kırılarak girilen evde Gökhan Ünyeli’nin mektubu ve vasiyeti bulunurken arabası da kapının önündeydi.

Ünyeli’nin son olarak Oran ormanında yürüyüş yaptığı bilgisi alınınca orada arama çalışmaları başladı. Ertesi sabah ise ormanda yürüyüş yapan 2 kadın Ünyeli’nin cansız bedenini buldu.

Ünyeli’nin cenazesi’ni Çanakkale’den gelen babası teslim aldı. Ünyeli’nin cenazesi Çanakkale’de toprağa verildi.

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