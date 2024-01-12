Serenay Sarıkaya yaptığı yorumla neler oluyor dedirtti. Mert Demir ile aralarında aşk iddiaları vardı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Serenay Sarıkaya yaptığı yorumla neler oluyor dedirtti. Mert Demir ile aralarında aşk iddiaları vardı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir arasındaki aşk iddialarında son perde. Sarıkaya sosyal medya hesabından Mert Demir’e yaptığı yorum ile neler oluyor dedirtti.

7’den 70’e herkesin tanıdığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile son zamanların popüler şarkıcısı Mert Demir arasında bir süredir aşk yaşandığına ilişkin iddialar vardı.

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Şimdilerde Aile dizisinde başrol oynayan Serenay Sarıkaya’nın, Mert Demir’in 3 ay önce çıkardığı ve milyonlarca kez dinlenen şarkısı “Ateşe Düştüm”e vokalistlik yaptığı söylemlerine karşın bu iddiayı kabul etmiş ve kendisine yöneltilen soruya “Vokal yapan benim evet” şeklinde yanıt vermişti.

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Daha sonrasında ise magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği aşk iddiaları hakkındaki sorusuna ise ortada bir cevap vermiş, bu cevabı ikilinin aralarındaki aşk iddialarını çok daha kuvvetlendirmişti.

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Sarıkaya’nın kafaları karıştıran cevabı, “Durun bakalım” olmuştu.

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SON YORUM NELER OLUYOR DEDİRTTİ

İkili arasındaki son aksiyon ise sosyal medyada gerçekleşti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından öz çekim fotoğrafını paylaşmış altına “İşte öyle bir şey” notunu iliştirmişti.

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Çok konuşulacak olay ise bu fotoğraftan sonra gerçekleşti. Ünlü oyuncu, Mert Demir’in fotoğrafının altına “ÇilliBom” yorumunu yaptı.

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Mert Demir ise Sarıkaya’nın bu yorumuna karşın üzerinde kalp olan pembe bir evin simgesini attı.

Karşılıklı yapılan bu yorumlar takipçileri tarafından neler oluyor yorumlarını yapmasına neden oldu.

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