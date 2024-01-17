Hande Erçel'in oyunculuk kariyerini neden bitirme kararı aldığı belli oldu

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Hande Erçel'in oyunculuk kariyerini neden bitirme kararı aldığı belli oldu
Son olarak 'Bambaşka Biri' isimli diziyle ekranlarda gözüken ünlü oyuncu Hande Erçel'in oyunculuk kariyerini sonlandırdığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in rol aldığı son dizi projesi 'Bambaşka Biri' 16. Bölümüyle yayın hayatını sonlandırmıştı.

Dizi çekimlerinin sonlanmasıyla birlikte, sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'ye tatile giden Erçel saçlarını bakır renge boyatmıştı.

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BAKIR RENGİ İLE HAYRANLARI YENİ DİZİ BEKLİYORDU

Erçel'in saç rengi değişince, bazı takipçileri tarafından yeni bir diziye başlayacağı iddia edilmişti.

Bakır saçı ve yeni karakter ile karşımıza çıkacağı beklenen Hande Erçel hayranlarını üzecek bir karar verdi.

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OYUNCULUĞU SİLDİ!

Erçel, sosyal medya hesabındaki biyografisinde yer alan 'Oyuncu' ifadesini kaldırdı.

Erçel rol aldığı yer aldığı projelerden, setten fotoğraflarını da sosyal medya hesabından sildi.

Erçel'in oyunculuk geçmişine yaptığı temizlik akıllara 'Oyunculuğa veda mı ediyor?' sorusunu akıllara getirdi.

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SANAT ATÖLYESİ AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip olan 'Blogyagmuru' adlı magazin sayfasına ise bomba bir iddia geldi.

İddiaya göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı sanayide görüntülenmiş, Erçel'e sanat atölyesi açılması için kollar sıvanmış.

Takipçiler tarafından ortaya atılan bu iddia, Hande Erçel'in oyunculuğu bıraktığı söylentilerini güçlendirdi.

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"BEN DE BUNDAN ÇOK YORULDUM"

Oyunculuk performansı dizi severler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel bir süre önce magazin muhabirlerine sitem ederek, "Bir hedef gösterilme durumu var üzerimde. Hem oyunculuk hakkında, hem özel hayatım. Her gün hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Dediğim gibi çok fazla hedef gösterme hali var benimle ilgili. Tam olarak nedenini çözemedim. Yıpratıyor diyemem. Ama beni sadece şu çok üzüyor, çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım, beni bir salın" ifadelerini kullanmıştı

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