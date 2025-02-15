Serenay Sarıkaya'dan haftalar sonra Sevgililer Günü paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serenay Sarıkaya'dan haftalar sonra Sevgililer Günü paylaşımı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan hakkındaki iddialar sonrası haftalar sonra videolu "Sevgililer Günü" paylaşımı geldi.

Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bir dönem aşk yaşayıp ayrıldıkları iddia edilen Şarkıcı Mert Demir'le "Sevgililer Günü" paylaşımı geldi.

Serenay Sarıkaya dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının merkezindeki Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada ifade vermişti.

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Sarıkaya, Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı iddialarını yalanlamıştı. Sarıkaya'dan haftalar sonra videolu "Sevgililer Günü" paylaşımı geldi. Paylaşımda Mert Demir'in Sarıkaya'yı defalarca öptüğü görüldü.

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Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Serenay Sarıkaya, reklam aşkı iddiaları için savcıya, "Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş insanından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır" demişti.

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