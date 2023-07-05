Serenay Sarıkaya'nın terlikleri alay konusu olmuştu! Fiyatı duyanları şoke etti

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın yeşil tüylü terliklerinin 34 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın terlikleri alay konusu olmuştu! Fiyatı duyanları şoke etti

Rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapar yapmaz tatile çıkmıştı. Sarıkaya, İstanbul’a döndü.

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Havalimanında karşılaştığı hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Serenay Sarıkaya, sıcak havaya rağmen tercih ettiği yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çekti.

Oyuncu terlikleriyle kısa sürede alay konusu oldu.

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Sarıkaya'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen yeşil terliklerinin fiyatının ise 34 bin TL olduğu öğrenildi.

Terlikler için, "Gerçekten bu terliklere bu para mı?" yorumu yapıldı.

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