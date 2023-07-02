Serenay Sarıkaya üzücü haberi böyle verdi

Aile dizisiyle ekranlara dönen ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı diziyle sezona damga vuran Serenay Sarıkaya, başrolünde oynadığı dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 10 milyona yakın takipçisiyle etkileşim halinde olan Sarıkaya, tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Çekici fiziği ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, tatilinin bittiğini üzülerek açıkladı.

Instagram hesabından tatil karelerini paylaşan Sarıkaya tatilinin bittiğini şu satırlarla açıkladı:

"Dönüş yapıldı. Ve üzülerek bikinili yaz fotoğraflarının sonuna gelindi. Şimdi çalışma zamanı…"