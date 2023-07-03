Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’den ilk fotoğraflar geldi

Serenay Sarıkaya‘nın başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinden ilk fotoğraflar yayımlandı.

Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’den ilk fotoğraflar geldi

Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Bertan Başaran'ın üstlendiği yeni Netflix dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin çekimleri başladı.

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Netflix'ten yapılan açıklamaya göre dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş yer alıyor.

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Dizi, Leyla adında bir avukat ile aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ilişkilerinde çektiği sancıları işliyor.

Son olarak çekimlerden ve okuma provasından ilk fotoğraflar da yayımlandı.

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DİZİNİN KONUSU NE?

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşlarının ve şef Şeyyaz’ın yardımıyla kurtularak “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.

Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.


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