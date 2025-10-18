Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2 dakikada araya 2 gol yemelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık, Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda bunlar çok olağan şeyler değil. 2-3 dakika içinde iç sahada 2 tane gol yemek, çok kabul edilebilir bir durum değil bizim açımızdan. Ama futbolda böyle şeyler olabiliyor" dedi.

Uzun ve zor bir yol olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Üzgünüz kaybettiğimiz için ama şunu da söylemek lazım: Önümüzde çok uzun ve zor bir yol var. Bunu herkesin bilmesi lazım, uzun ve zor bir yol var! Bugün son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon... 2'yi, 3'ü aramamız gerekirken, 2 dakika içinde 2 gol yiyip kaybetmek, Beşiktaş gibi bir takıma yakışacak bir durum değil ama her şeyin özü olan cümle önümüzde uzun ve zor bir yol var."