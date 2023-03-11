Sergen Yalçın Trabzonspor’a mı gidiyor? Sergen Yalçın Trabzonspor için ne dedi?

Trabzonspor Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışına girdi. Konuşulan isimlerden birinin de Sergen Yalçın olduğu iddia edildi. Peki, Sergen Yalçın'dan Trabzonspor’a mı gidiyor? Sergen Yalçın'dan Trabzonspor için ne dedi?

SERGEN YALÇIN TRABZONSPOR’A MI GİDİYOR?

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN TRABZONSPOR İÇİN NE DEDİ?

Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu.

tv100'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre; Yalçın bu iddialara "Henüz bir teklif almadım" yanıtını verdi.