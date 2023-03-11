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Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı

Bordo-mavili ekibin sabah saatlerinde siber saldırıya uğrayan YouTube hesabı erişime yeniden açıldı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:58
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Trabzonspor çalınan hesabını yeniden erişime açtı

Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor YouTube resmi hesabının sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğradığı ve erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

YouTube Türkiye'nin üst düzey temsilcilerinin global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini yazılı olarak kulübü bildirdiği vurgulanan açıklamada, "Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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