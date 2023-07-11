Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu

Teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü, takımı Adrian Mutu'ya emanet etti.

Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu

Rumen basınında yer alan haberlerde Mutu'nun Neftçi kulübünden yüksek meblağlı bir maaş alacağı iddia edildi ancak Azerbaycan'da yayın yapan Report haber sitesi Mutu'nun alacağı maaşın iddia edilenden çok daha az olduğunu yazdı.

37 yaşındayken antrenörlük kariyerine başlayan Mutu son olarak Rapid Bükreş'te görev yapmıştı. Öncesinde yine Romanya'da Voluntari ve Universitatea Craiova takımlarını yönetti. Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de çalışan Mutu, Al-Wahda kulübünün teknik direktörlüğünü yaptı.

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan eski forvetin en parlak yılları İtalya'da geçmişti. Inter, Parma, Juventus ve Fiorentina formalarını giydi.

Ayrıca İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Ajaccio'da da oynayan Mutu aralarında Lippi, Ranieri, Mourinho, Capello ve Prandelli gibi isimlerin de bulunduğu ünlü teknik adamlarla çalışarak futbol bilgisini de geliştirdi.

ekran-alintisi.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Apartmanın çatısında yangın çıktı Güncel
Apartmanın çatısında yangın çıktı
Özkan Uğur son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı Magazin
Özkan Uğur son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı
Dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler?
İktidarın üst düzey yetkilisi Reuters’e konuşup dış güçlerden yardım istedi Ekonomi
İktidarın üst düzey yetkilisi Reuters’e konuşup dış güçlerden yardım istedi
Erdoğan NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Dünya
Erdoğan NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Rüyada mercan görmek ne demek? Rüyada mercan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada mercan görmek ne demek? Rüyada mercan görmek neye işaret?
Haydi Erdoğan vur masaya yumruğunu Güncel
Haydi Erdoğan vur masaya yumruğunu