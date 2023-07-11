Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu

Rumen basınında yer alan haberlerde Mutu'nun Neftçi kulübünden yüksek meblağlı bir maaş alacağı iddia edildi ancak Azerbaycan'da yayın yapan Report haber sitesi Mutu'nun alacağı maaşın iddia edilenden çok daha az olduğunu yazdı.

37 yaşındayken antrenörlük kariyerine başlayan Mutu son olarak Rapid Bükreş'te görev yapmıştı. Öncesinde yine Romanya'da Voluntari ve Universitatea Craiova takımlarını yönetti. Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de çalışan Mutu, Al-Wahda kulübünün teknik direktörlüğünü yaptı.

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan eski forvetin en parlak yılları İtalya'da geçmişti. Inter, Parma, Juventus ve Fiorentina formalarını giydi.

Ayrıca İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Ajaccio'da da oynayan Mutu aralarında Lippi, Ranieri, Mourinho, Capello ve Prandelli gibi isimlerin de bulunduğu ünlü teknik adamlarla çalışarak futbol bilgisini de geliştirdi.