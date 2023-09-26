Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor. Ayrılık kesinleşti

Süper Lig'de yeniden Sergen Yalçın sesleri! Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor. Ayrılık kesinleşti

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturuyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı.

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmayı düşünen Süper Lig ekibinin deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına geçirmek için temaslarını sıklaştırdığı ve prensipte anlaştığı ifade edildi.

Sergen Yalçın'ın yanı sıra iki adayın daha olduğu aktarılırken, Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki Yalçın, 2021 yılında görevinden ayrılmıştı. Siyah bezazlı takımın balında 79 maça çıkan başarılı teknik adam, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

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