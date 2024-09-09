Sergio Ramos’a Süper Lig kulübünden teklif. Bakalım o formayı giyecek mi?

Osimhen transferi ile dikkatleri üstüne çeken ve taraftarların kanat ve orta saha transferi beklediği Galatasaray’dan ortalığı ayağa kaldıracak bir haber geldi. Sarı kırmızılıların, İspanyol savunmacı Sergio Ramos’a teklif götürdüğü öğrenildi.

El Nacional’in haberine göre sarı kırmızılılar, Sevilla ile yollarını ayırdığı Sergio Ramos’a teklif yaptı. Ramos’un vereceği yanıt merakla bekleniyor. Haberde Ramos’un üst düzey bir ligde rekabet etme fırsatı yakaladığı belirtildi.

El Nacional’in haberinde Süper Lig kulüplerinin son dönemde yaptığı yüksek maliyetli transferlere atıf yapılırken bu duruma en önemli örnek olarak Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesi gösterildi. Ramos’un Real Madrid forması giydiği dönemde hocası olan Portekizli teknik adamla yeniden aynı ligde olmak için bir fırsat doğduğu vurgulandı.

Haberde “Portekizli teknik direktörün varlığı Avrupa futbol sahnesinden daha önemli isimlerin ilgisini çekmeye başladı ve görünen o ki Sergio Ramos da Türkiye'deki bu yeni yetenek dalgasına katılabilir” ifadeleri yer aldı.

38 yaşındaki tecrübeli savunmacı uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid’den ayrıldıktan sonra PSG ve Sevilla’da oynadı.