Sergio Ramos’a Süper Lig kulübünden teklif. Bakalım o formayı giyecek mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergio Ramos’a Süper Lig kulübünden teklif. Bakalım o formayı giyecek mi?

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala ortalığı karıştıracak bir iddia geldi. İspanyol savunmacı Sergio Ramos’a Süper Lig’den teklif geldiği öğrenildi. Ramos’un teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Osimhen transferi ile dikkatleri üstüne çeken ve taraftarların kanat ve orta saha transferi beklediği Galatasaray’dan ortalığı ayağa kaldıracak bir haber geldi. Sarı kırmızılıların, İspanyol savunmacı Sergio Ramos’a teklif götürdüğü öğrenildi.

El Nacional’in haberine göre sarı kırmızılılar, Sevilla ile yollarını ayırdığı Sergio Ramos’a teklif yaptı. Ramos’un vereceği yanıt merakla bekleniyor. Haberde Ramos’un üst düzey bir ligde rekabet etme fırsatı yakaladığı belirtildi.

El Nacional’in haberinde Süper Lig kulüplerinin son dönemde yaptığı yüksek maliyetli transferlere atıf yapılırken bu duruma en önemli örnek olarak Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesi gösterildi. Ramos’un Real Madrid forması giydiği dönemde hocası olan Portekizli teknik adamla yeniden aynı ligde olmak için bir fırsat doğduğu vurgulandı.

Haberde “Portekizli teknik direktörün varlığı Avrupa futbol sahnesinden daha önemli isimlerin ilgisini çekmeye başladı ve görünen o ki Sergio Ramos da Türkiye'deki bu yeni yetenek dalgasına katılabilir” ifadeleri yer aldı.

38 yaşındaki tecrübeli savunmacı uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid’den ayrıldıktan sonra PSG ve Sevilla’da oynadı.

Son Haberler
Narin Güran soruşturmasındaki itirafçının görüntüsü ve ifade tutanağı ortaya çıktı
Narin Güran soruşturmasındaki itirafçının görüntüsü ve ifade tutanağı ortaya çıktı
Galatasaray ortalığı karıştırdı. Osimhen ayaklanması
Galatasaray ortalığı karıştırdı. Osimhen ayaklanması
"Gelirde adalet vergide adalet". DİSK’ten Trakya’da büyük eylem
"Gelirde adalet vergide adalet". DİSK’ten Trakya’da büyük eylem
Beşiktaş'ı çıldırtacak açıklama içeriden geldi
Beşiktaş'ı çıldırtacak açıklama içeriden geldi
Narin cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı
Narin cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı