Sergio Ramos'un penaltısında kalecinin yaptığı hareket gündem oldu

Sergio Ramos’un Meksika macerası büyük beklentilerle başlamıştı. 2 Şubat’ta Rayados de Monterrey ile sözleşme imzalayan İspanyol savunmacı, 22 Şubat’ta San Luis karşısında sahaya çıkarak ilk maçına çıktı. Birkaç hafta içinde formunu bulan Ramos, Santos Laguna ve Cruz Azul karşılaşmalarında fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Cruz Azul karşısında attığı gol, onun yalnızca savunmada değil hücumda da etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Monterrey'de Sergio Canales, Lucas Ocampos ve Óliver Torres gibi Avrupalı yıldızlarla birlikte görev alan Ramos, hem takımın oyun sistemine hem de taraftarın sevgisine hızla uyum sağladı.

BEŞİNCİ MAÇTA İLK KIRMIZI: “BU LİGDEN KIRMIZI GÖRMEDEN AYRILMAZDIM”

Ramos’un agresif oyun tarzı, Pumas maçında sahneye çıktı. Top oyunda değilken rakip futbolcu Guillermo Martínez’e sert bir müdahalede bulunan İspanyol yıldız, kariyerinin Meksika’daki ilk kırmızı kartını gördü. Disiplin Kurulu'nun açıklamasına göre Ramos, maçın 20. dakikasında da sert oyun nedeniyle kart görmeliydi.

Pumas Teknik Direktörü Efraín Juárez, maç sonrası sert açıklamalarda bulunarak, “İsmi ne olursa olsun, bu davranış bir örnek teşkil edemez. Bu hareketi bir Meksikalı yapsa, 20. dakikada oyundan atılırdı” ifadelerini kullandı.

Ramos ise maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ironik bir yorumda bulundu:

Bu ligden kırmızı kart görmeden ayrılmam mümkün değildi.

PENALTIDA SİNİR SAVAŞI VE DÖRDÜNCÜ GOL

Geçtiğimiz Cumartesi günü Tigres ile oynanan Clásico Regio mücadelesinde tansiyon yeniden yüksekti. 0-0 devam eden karşılaşmada Monterrey lehine penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Sergio Ramos, kaleci Nahuel Guzmán ile psikolojik bir savaşa girdi.

Guzmán, Ramos’u şaşırtmak amacıyla sırtını dönüp kaleye yüzünü göstermedi. Ramos ise buna Panenka stilinde vuracağını ima ederek karşılık verdi. Ancak şutu klasik bir vuruşla sol direğe sert biçimde gönderdi ve golünü attı. Kutlaması da en az gol kadar çarpıcıydı: kulağını tutarak ismini ve formasını işaret etti.

Sergio Ramos neden iki kaptanlık bandı takıyor?

Bu, Ramos’un Rayados formasıyla yedinci maçında attığı dördüncü gol oldu. Ancak bu gol, galibiyet getirmedi. Tigres, Córdova’nın golüyle eşitliği sağladı ve Ibáñez’in 95. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

DİSİPLİN SORUNLARI SÜRER Mİ?

Real Madrid ve PSG geçmişi olan bir oyuncu için Ramos’un performansı hâlâ dikkat çekici. Ancak sert oyun tarzı ve zaman zaman kontrolünü kaybetmesi, Meksika basınında da tartışma yaratıyor. Monterrey taraftarları onun liderliğinden memnun olsa da, sık sık gördüğü kartlar takımın dengesini bozabiliyor.

Ramos’un performansı, hem teknik ekibin hem de ligin üst düzey yöneticilerinin dikkatle izlediği bir konu haline geldi. Disiplin sorunlarını kontrol altına alıp, sadece oyunu ile anıldığı bir dönem yakalayıp yakalayamayacağı ise önümüzdeki maçlarda netleşecek.

Sergio Ramos kızardı, Monterrey kazandı

MEKSİKA’DA İKİNCİ BAHAR

Sergio Ramos, kariyerinin son döneminde Meksika’yı seçerek herkesi şaşırttı. Ancak attığı goller, liderliği ve gösterdiği karakterle hâlâ üst düzey bir futbolcu olduğunu ispatlıyor. Rayados taraftarının ona gösterdiği ilgi, şimdiden onu kulüp tarihine adım adım yazıyor.

Sertlik dozunu ayarlayabilirse, Ramos’un Meksika Ligi’ndeki etkisi sadece haberlerle değil, kupalarla da hatırlanabilir. Şimdilik hem rakipler hem de hakemler onun peşinden koşmaya devam ediyor.