Seri A'ya VAR kararları damga vurdu

Uluslararası spor basınının önde gelen üyelerinden DAZN'da yayımlanan “Open VAR” programında, Federico Gatti'nin Como'yu Juventus’a karşı son dakikalarda mağlup eden pozisyonda topu elinden sektirmesi üzerine yapılan tartışmalar öne çıktı. Gatti’nin, Tasos Douvikas’ın göğsünden topu parmak uçlarıyla ittiği anın ardından hakemler, bu durumu elle müdahale olarak değerlendirdi. Ancak Elenito Liberatore, bu durumun “kesinlikle cezalandırılacak bir müdahale olmadığını” ve kararın doğru olduğunu belirtti.

Liberatore, “Gatti, rakibiyle mücadele ederken tesadüfen topa dokundu, bu nedenle cezalandırılacak bir durum yok” dedi. Ancak VAR odasında yapılan tartışmada bir hakem, bu müdahalenin Como hücumcusunun topa olan kontrolünü kaybetmesine yol açtığını savunurken, diğer hakem bunun hareketin “doğal dinamiklerinin bir parçası” olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra, DAZN stüdyosunda, diğer yorumcular da bu pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu. Özellikle Valon Behrami, Gatti'nin parmak uçlarıyla topu Douvikas'ın göğsünden itmesinin gol şansını engellediğini ve bunun bir penaltı gerektirdiğini belirtti.

Liberatore, “Son yıllarda, topun elle müdahale edilip edilmediğine göre cezalandırmaların ayrıldığını ve bir oyuncunun sadece rakibiyle alan mücadelesi verirken topa dokunmasının cezalandırılmaması gerektiğini” ifade etti. Bu değişen kural, özellikle golle sonuçlanan elle müdahalelerde, oyun kurallarının bazen farklı yorumlanmasına neden olabiliyor.

EMPOLİ-MİLAN VE TORİNO-GENOA MAÇLARINDA VAR İNCELEMESİ

Bir diğer tartışma, Empoli-Milan maçında Liberato Cacace’in Kyle Walker’a yaptığı tekme pozisyonu üzerinde yaşandı. Hakem oyun devam ettirdi, ancak VAR, kırmızı kart için yeterli bir müdahale görmedi. Di Liberatore, VAR’ın devreye girmemesi kararını doğru buldu, çünkü müdahalenin yoğunluğunun yetersiz olduğunu belirtti. “Sarı kart doğru bir karardı,” diye ekledi.

Milan maçındaki başka bir kontroversiyel an ise Fikayo Tomori’nin ofsayttaki bir oyuncuya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kart görmesiydi. Ancak VAR, ofsayt olduğu için müdahale edemedi. Di Liberatore, “İkinci sarı kart durumunda VAR’ın müdahale edememesi kural gereği doğruydu,” dedi.

Torino-Genoa maçında ise Antonio Sanabria’nın, Stefano Sabelli tarafından formasının çekilmesi üzerine VAR’a başvurulmuştu. Ancak VAR odasında yapılan değerlendirmede, Sanabria’nın zaten geri gitmekte olduğu ve formanın çok fazla çekilmediği belirtildi. Liberatore, “Bu hakem ve VAR hatasıydı,” diyerek yapılan yanlışı kabul etti ve “Bir saha incelemesi daha iyi bir karar olabilirdi” dedi.

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VAR KURALLARINDAKİ BELİRSİZLİK VE DEĞİŞİKLİK İHTİMALİ

İtalya’daki VAR uygulamaları, zaman zaman belirsizliklere yol açabiliyor. Diğerlerinin aksine, ikinci sarı kart durumlarında VAR’ın müdahale etmemesi, bazı izleyiciler tarafından eleştiriliyor. Di Liberatore, “Bu kurallar bugün için geçerli ve biz onlara uymak zorundayız. Her yıl IFAB’da bu kuralların geliştirilmesi üzerine tartışmalar yapılıyor,” dedi.

Tartışmaların devam etmesi bekleniyor. Gelecekteki kuralların değişip değişmeyeceği konusu, futbolseverler ve hakemler arasında sürekli bir gündem maddesi olacak gibi görünüyor.

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