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Gergin derbide Roma yıkıldı Lazio kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 27. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 1-0 yendi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 22:47
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Serie A'nın başkent derbisinde gülen taraf Lazio oldu

Gergin derbide Roma yıkıldı Lazio kazandı
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İtalya Serie A'da üst sıralara oynayan başkent takımları, Lazio'nun ev sahipliğinde Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısında, Romalı Roger Ibanez 32. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakırken maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda gol için yüklenen Lazio, 65. dakikada Mattia Zaccagni'nin ayağından bulduğu golle müsabakada 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada Roma, son dakikalarda beraberlik golü için yüklense de skor değişmedi ve Lazio, ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonunda iki takım futbolcuları arasında çıkan tartışma nedeniyle Romalı Bryan Cristante, Lazio'da da Adam Marusic, hakem Davide Massa’dan doğrudan kırmızı kart gördü.

Lazio, bu derbi galibiyetiyle puanını 52'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Lazio, lider Napoli'nin 19 puan gerisinde bulunuyor.

Roma ise ligde bu sezon ilk kez üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 47 puanla 5. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısında da ev sahibi olduğu derbi mücadelesinde de rakibine 1-0 yenilmişti.

Öte yandan, karşılaşmadan önce iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda atılan patlayıcı madde, 1 güvenlik görevlisinin yaralanmasına yol açtı.

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