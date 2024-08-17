Serik'te alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları

Kaynak: İHA
Serik'te alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece meydana gelen yangında, vatandaşlar hem evlerini hem de canlarını kurtarmak için büyük bir mücadele verdi.

Yangının evlere yaklaşması nedeniyle yaşanan panik ve korku anbean cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkiindeki kırsal alanda, gece saat 23.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler, evlere yakın ağaçlık ve çamlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının en şiddetli anlarında, evlerine yaklaşan alevlerle mücadele eden vatandaşların çabaları ve yaşadıkları korku cep telefonlarıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında, 5 dönümlük zeytinlik alan ve 0,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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