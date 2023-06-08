Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yüzmek için Sapanca Gölü'ne giren Emre Şenol Alev (17), hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Aşağı Dereköy mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren Emre Şenol Alev, suda kayboldu. Arkadaşları durumu, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri, botla açılarak gölde arama yaptı. Emre Şenol Alev, hareketsiz halde bulunarak sudan çıkarıldı. Solunumu durmuş haldeki Alev, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Şenol Alev, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alev'in cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(Kaynak: DHA)

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