Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kaynak: DHA
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Konya’nın Güneysınır ilçesinde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Hasan Yön hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan ailesiyle beraber tarlalarda çalışmak üzere Güneysınır ilçesine gelen Hasan Yön, bugün iki arkadaşıyla beraber Kızılöz Göletine gidip, serinlemek için suya girdi.

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CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

Yön, suyun akıntısına kapılınca arkadaşları, durumu çevredeki vatandaşlara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiyeye bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, yaptıkları incelemeler sonucu Yön'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Yön'ün cesedi otopsi için Güneysınır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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