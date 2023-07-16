Serinlemek için girdiler hayatlarından oldular. Hangi şehirde kaç boğulma vakası var?

Samsun’da aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, cankurtaran ve polis kurbağa adamlarca sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altındal’ı, sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Ardından 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekipler, kayıp olan Ahmet Altındal’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ’DAN DA ACI HABER GELDİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinde yaşanan 2 ayrı olayda denize giren 4 kişiden ikisi boğularak hayatını kaybetti.

İlk olay Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkında meydana geldi. Berfin Utku, Muhammet Bedirhan Utku ve Utku Aslan, sabah saatlerinde denize girdi. Denize giren 3 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler, Berfin Utku ve Muhammet Bedirhan Utku’yu sudan çıkarırken, Utku Aslan ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvelik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berfin Utku ve Muhammet Bedirhan Utku, hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmasında ulaşılan Utku Aslan da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ

Öte yandan epilepsi hastası Özgür Çakan, öğle saatlerinde aynı sahilde bir işletmenin önünden denize girdi. Denizde epilepsi nöbeti geçiren Çakan, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çakan da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI’DA ÇOBAN BOĞULDU

Çankırı’nın Orta ilçesine çobanlık yapan Afgan uyruklu H.R. serinlemek için gölete girdi. H.R.’nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD arama kurtarma ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan çoban göletten çıkarılarak Orta İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK’TA BİR KİŞİ BOĞULDU

Devrek ilçesinde ikizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla piknik yapmaya giden tesisat ustası Ercan Ö., serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ercan Ö., kayboldu.

Dereye giren diğer kişiler ise dallara tutunup karaya çıktı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk saatlerinde yeniden başladı. Dere akıntısı boyunca arama yapan ekipler, Ercan Ö.’nün cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ercan Ö.’nün haberini alan yakınları yasa boğuldu.

ADANA’DA BİR KİŞİ KAYBOLDU

Burak Biberli (19), İsmetpaşa Mahallesi’ndeki sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Biberli, suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kanalda kaybolan kişiyi arama çalışması başlattı.