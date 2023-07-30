Serinlemek isterken ölümcül hastalığa yakalanmayın!

Merhaba değerli okurlarım,

Sıcak havaların kendini hissettirmesiyle birlikte klima kullanımı ve buna bağlı olarak hastalananların sayısı da artmaya başladı. Her ne kadar yazın bunaltıcı sıcakları için kurtarıcı gibi gördüğümüz klimalar, sebep olduğu birçok hastalıkla çok ciddi bir tabloya neden olabiliyor.

Evde, işte, arabada sıklıkla karşımıza çıkan klimalardan kaçmanın bir yolu olmasa da korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı, klimalardan saçılan hastalıklara karşı uyarıyor. Dr. Abbaslı’nın verdiği bilgiler şöyle:

Lejyoner hastalığı nedir?

Bakteriler nemli ortamlarda rahatlıkla üreyip çoğalabilirler. Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu olan lejyoner, halk arasında zatürre olarak bilinir. Klimaların filtre sistemlerinde kendilerine üremek için uygun ortam bulan bakteriler, klimanın yaydığı hava ile insanların solunum yollarına ulaşırlar.

Belirtileri nelerdir?

Her ne kadar zatürre olarak bilinse de Lejyoner hastalığı tipik zatürre belirtilerine benzer belirtiler vermez. Tipik zatürrenin aksine bu hastalıkta akciğer ve solunum sistemine ait şikâyetler ön planda değildir. Daha çok üst solunum yolu hastalıklarına benzer bulgulara yol açan lejyoner hastalığı zamanla akciğerlerde iltihaplanmaya yol açar. İlk iki gün içinde

*Halsizlik,

*Kırgınlık,

*Kas ağrıları,

*Şiddetli baş ağrısı ve

*Huzursuzluk söz konusudur.

İki günlük dönemden sonra ise ateş ve ilk iki günde yoğun olmak üzere kuru öksürük görülür. Bulantı, kusma ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları da olabilir. Hastaların %20’sinde sinir sistemi bulguları, konsantrasyon bozuklukları hatta koma görülebilir.

Risk grubunda yer alanlar

Her hastalıkta olduğu gibi lejyoner hastalığında da risk grubunda yer alan kişiler vardır. Bu kişiler;

*Bebekler ve çocuklar,

*Kanser tedavisi gören hastalar,

*50 yaş üstündeki kişiler,

*Astım ve KOAH hastaları,

*Organ nakli olmuş kişiler.

Ayrıca otel ve restoranlar gibi büyük havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde çalışan kişiler bu hastalığa yakalanma konusunda daha büyük risk altındadır. Ancak, özellikle yaz aylarında arabaya binen, evinde klima çalıştıran, AVM’lerde zaman geçiren pek çok kişi için de risk söz konusudur.

Tedavi için geç kalmayın

Hastalıkta kullanılan en temel tedavi yöntemi antibiyotiktir. Lejyoner hastalığının diğer akciğer enfeksiyonlarından ayrılması oldukça zordur, tanı laboratuvar testleri ile konulur. Tedavide yaklaşık 20 gün boyunca bakterilerle karşı antibiyotikler kullanılır. Doğru antibiyotiğin uygun dozda kullanılması ile hastalık tedavi edilir.

Korunmak mümkün mü?

Ciddi ve önlem alınmadığında öldürücü bir hastalık olan lejyonerden korunmak için yapılması gereken bazı unsurlar vardır. Ev ve iş yerlerinin dezenfekte edilen ortamlar olması bu anlamda önemlidir. Özellikle klimanın hastalık sebebi olmaması için, bazı önlemler alarak kendimizi korumamız mümkündür. Araçlarda ve evlerdeki klimaların direkt yüze ve göğse vurmayacak şekilde ayarlanması, yoğun zaman geçirilen ev ve iş yerlerindeki klimaların filtre bakım ve temizliklerinin belirli aralıklarla yapılması bu anlamda oldukça önemlidir. Ayrıca içinde bulunan ortamın sıcaklığı için ideal oran 25 derecedir, bu anlamda oda aşırı soğutulmamalıdır.