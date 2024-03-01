Servetini şeytanın aklına gelmeyecek yere sakladı. Hırsız bulup çaldı

Kaynak: AA
Servetini şeytanın aklına gelmeyecek yere sakladı. Hırsız bulup çaldı
Bursa'da biriktirdiği altınları evinin tavan arasına saklayan vatandaş hırsızın zulasını bulmasıyla şoke oldu. İçinde altın, köstekli saat, döviz ve inci kolyenin bulunduğu 650 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Kimliğini belirlenen hırsız yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir vatandaş evin çatısına 15 cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 4 tam altın, 4 bin dolar, inci kolye ve 2 köstekli saatin olduğu yaklaşık 650 bin liralık ziynet eşyası ve dövizlerini koydu.

Hamzabey Mahallesi'nde bir depodan ise bisiklet ve kaynak makinesi çalınması sonrası polis ekiplerince araştırma yapıldı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 54 suç kaydı olan 30 yaşındaki Rıdvan Z. olduğunu ortaya çıkardı.

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Rıdvan Z.'nin apart bir dairede saklandığını ve Balıkesir'e gitmek üzere hazırlık yaptığını tespit eden polis, harekete geçerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Ekiplerin, yaptıkları aramalarda çalınan ziynet eşyası ve dövizler ile bisiklet ve kaynak makinesi bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Rıdvan Z, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarında, Rıdvan Z'nin yürüyerek depoya girdiği, çaldığı kaynak makinesini bisikletin üzerine koyup uzaklaştığı görüldü.

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