Servis aracı kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Servis aracı kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında personel servisinin kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Dehşet kaza, saat 06.30 civarında Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, Uğur Efe’nin (48) kullandığı 07 BRG 377 plakalı servis aracı, köprülü kavşağa geldiği esnada aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride aniden geçti.

Araçtan kopan parçalar karşı şeritte seyir halinde bulunan 07 ABE 168 plakalı özel araca çarptı. Kazaya tanıklık eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans geldi.

Yan yatan servis aracında bulunan yaralılar götürülürken, sağlık durumu ağır olan sürücü Uğur Efe tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Yan devrilen servis aracı çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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