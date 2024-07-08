Servisçiler tartıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Servisçiler tartıştı! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Küçükçekmece'de, D-100 Karayolu'nda iki servis minibüsü şoförünün yol üzerindeki tartışması sonucu durmaları üzerine bir zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Üç servis minibüsü ve bir su tankerinin karıştığı bu kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.45'te, D-100 Karayolu Göl bölgesinde Avcılar yönünde gerçekleşti. İddialara göre, 34 LUN 036 plakalı servis minibüsü şoförü ile Ömer Suiçmez isimli diğer bir servis minibüsü şoförü arasında trafikte bir tartışma başladı. T

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Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, Suiçmez ile tartışan şoför aracını durdurdu. Suiçmez'in kullandığı servis minibüsü, duran minibüse çarpmamak için manevra yapamayarak çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen su tankeri ve başka bir servis minibüsü de kazaya karıştı.

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Kazada yaralanan 13 kişi için hemen ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle Avcılar yönündeki iki şerit trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndü.

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Kazaya karışan Ömer Suiçmez, yaşananları şöyle anlattı: "Yan yoldan gelirken, önümdeki otobüse yol vermediğim için beni sollayıp önümde duran şoförle tartıştık. O beni dövmeye çalışırken, arkadan gelen bir araç bana çarptı. Ben işçi servisi şoförüyüm. Araçlarda 6-7 yaralı vardı. Durumları ciddi değil ama hepsi yaralandı."

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