Ses klonlayan 3 bin 500 kişi tutuklandı. INTERPOL'den dev operasyon

Uluslararası polis gücü INTERPOL yaptığı açıklamada siber suçlara yönelik HAECHI IV operasyonun yapıldığını duyurdu.

34 farklı ülkede gerçekleştirilen operasyonlar eş zamanlı yapılırken, hacker gruplara yapılan baskınlarda 3 bin 500 kişinin tutuklandığı belirtildi.

300 MİLYON DOLARA EL KONULDU

Altı aylık HAECHI IV Operasyonu (Temmuz-Aralık 2023) siber destekli yedi tür dolandırıcılığı hedef alırken, ‘sesli kimlik avı, romantik dolandırıcılık, çevrimiçi seks şantajı, yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı çevrimiçi kumarla bağlantılı kara para aklama, iş e-postası gizliliği dolandırıcılığı ve e- ticaret dolandırıcılığı’ konularında yoğunlaşıldı.

Yetkililer 82.112 şüpheli banka hesabını bloke ederken toplam 199 milyon ABD doları tutarında döviz ve 101 milyon ABD doları tutarında sanal varlığa el koydu.

INTERPOL tarafından operasyondan sonra yapılan açıklamada "300 milyon doların ele geçirilmesi şok edici bir meblağı temsil ediyor. Uluslararası organize suçlar bu ekonomik teşvikle daha da yayılabiliyor ifadeleri kullanıldı.

SES KLONLAYARAK DOLANDIRDILAR

Uluslararası olarak yürütülen operasyonun Birleşik Krallık ayağında ise, yapay zeka tarafından üretilen yapay içeriğin, özellikle kimliğe bürünme dolandırıcılığı, çevrimiçi cinsel şantaj ve yatırım sahtekarlığı yoluyla mağdurları aldatmak, dolandırmak, taciz etmek ve şantaj yapmak için kullanıldığı çeşitli vakalar bildirildi.

Bu vakalar arasında mağdur olan kişilerin tanıdığı kişilerin ses klonlama teknolojisi yoluyla taklit edilmesin de yer aldığı bildirildi.

34 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAECHI IV operasyonunun gerçekleştirildiği ülkeler ise ''Arjantin, Avustralya, Brunei, Kamboçya, Cayman Adaları, Gana, Hong Kong (Çin), Hindistan, Endonezya, İrlanda, Japonya, Kırgızistan, Laos, Lihtenştayn, Malezya, Maldivler, Mauritius, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Polonya, Kore, Romanya, Seyşeller, Singapur, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam'' şeklinde olduğu belirtildi.