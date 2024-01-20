Kazakistan uyruklu suç örgütü üyesi İzmir’de yakalandı. Interpol kırmızı bültenle arıyordu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri nefes kesen bir operasyon yaptı.

Ekipler, Kazakistan uyruklu suç örgütü üyesinin Türkiye’de olduğunu tespit etti.

Interpol Daire Başkanlığı’nın aradığı Kazakistan uyruklu O.O’nun İzmir’de olduğu anlaşıldı.

'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan O.O’nun yeri tespit edildi ve operasyon yapıldı.

Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

O.O., tutuklanarak sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.