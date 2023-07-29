Sessiz istifa nedir? Neden çalışanlar sessiz istifayı seçiyor?

İş gücünde değişen dinamikler, Kovid-19 pandemisi ve küresel ekonomik etkiler gibi faktörlerin çalışanların iş yerlerindeki memnuniyetsizliklerini ve iş tatminsizliklerini artırdığını ifade eden Doç. Dr. Kırık, “Birçok çalışan, hak ettikleri değeri görememek, düşük ücretler, ilerleme fırsatlarının eksikliği ve saygısızlık gibi nedenlerle işlerine bağlılıklarını kaybetti. Geleneksel anlamda işten ayrılmayı düşünmeyen veya işlerini maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakamayan bazı çalışanlar, sessiz istifayı tercih etmeye başladı. Yani, resmi olarak işten ayrılmadan, iş yerinde varlık göstermeme veya minimum çaba harcama yoluna gittiler. Böylece, işverenleri tarafından fark edilmeden, iş yüklerini hafifletme ve iş-yaşam dengesini koruma çabasına girdiler” diye konuştu.