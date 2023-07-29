Sessiz istifa nedir? Neden çalışanlar sessiz istifayı seçiyor?

ŞİRKETLER İÇİN EKSTRA HARCAMALAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bunun kurumlar için büyük sıkıntı yaratabileceğini vurgulayan Çevik sözlerini şöyle sürdürdü; “Performans ve verimlilik bunun başında geliyor. Ama bağlılık oranlarının düşmesi, kurum içinde hafıza, yenilikçi fikirler çıkarılamıyor olması, zamanın gerisinde kalmak, inovaktif projeler üretilmemesi ya da başlayan projelerin finalize edilmesi için motivasyon bulunamaması gibi çok ciddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Kurumlar bunları bertaraf edebilmek için ya değerler projesi ya da kurum kültüründe değişiklik yapmak durumunda kalıyor. Ve bunun için de ekstra para harcıyorlar. Bazen de bu motivasyon eksikliği o kadar kendi kendini artıran bir hale geliyor ki kurum ne yaparsa yapsın bunu dönüştüremiyor.”